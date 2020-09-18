РИАМО - 18 сен. В 10:30 26 сентября откроется четвертый фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры, который в этом году пройдет в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В фестивале смогут принять участие люди всех возрастов. Их ждут веб-квесты, квизы по финансовой грамотности и олимпиады по основам предпринимательства», - говорится в сообщении.

Участники узнают, как правильно планировать семейный бюджет, защищать свои права в мире финансов, научатся инвестировать и многое другое. Кроме того, эксперты расскажут, как открыть собственное дело и разобраться с налоговыми вычетами. Расписание событий фестиваля можно посмотреть на сайте.

Москвичам старшего поколения объяснят, как распознавать банковских мошенников и зачем нужны биометрические данные. Для них программа начнется в 11:00. Кроме того, на сайтах пяти вузов Москвы, таких как МИФИ и РЭУ имени Г.В. Плеханова, начнут работу свои онлайн-площадки. ​