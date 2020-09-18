РИАМО - 18 сен. Свыше 300 московских некоммерческих организаций приступили к заполнению проектных заявок в рамках отраслевого конкурса грантов для НКО социальной сферы, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Конкурс грантов «Москва – добрый город» стартовал 1 сентября.

«Мы продолжаем активно взаимодействовать с некоммерческим сектором столицы в вопросах социальной поддержки москвичей. НКО владеют определенным уровнем экспертной оценки и являются разработчиками уникальных социальных практик. Город в свою очередь готов к взаимодействию, а главное - мы стараемся сделать все возможное, чтобы оказать поддержку правильным и нужным инициативам», — сказала Ракова.

Конкурс грантов для НКО, работающих в социальной сфере, проходит в Москве уже во второй раз. Заявки будут принимать до 30 сентября. Заявки, которые будут отправлены до 20 сентября, смогут получить обратную связь от кураторов конкурса. Если в заявке будут технические ошибки или неточности, куратор оставит комментарий и заявку можно будет отредактировать. Сделать это можно до 30 сентября включительно.

В прошлом году гранты получили 149 социальных проектов, с помощью которых помогли более чем 10 тысячам жителей столицы.