РИАМО - 18 сен. В столичной промзоне «Коровино» появится около 13 тысяч рабочих мест после реорганизации по договору комплексного развития промышленной территории, инвестора выберут на первом аукционе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В августе этого года по программе КРТ (комплексного развития территорий – ред.) был одобрен редевелопмент двух территорий в промзоне «Коровино» с общим объемом потенциальных инвестиций 15,7 миллиарда рублей», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, объем частных инвестиций в реорганизацию промзоны может достигнуть 40 миллиардов рублей. В ходе проекта появится до 13 тысяч новых рабочих мест. Общая площадь возводимых объектов на участке в 35,37 гектара превысит 616 тысяч квадратных метров. У инвестора будет 15 лет, чтобы выполнить проект до конца.

В столице также запланирована реновация промзоны «Октябрьское поле», а также реорганизация промзоны «Автомоторная». В целом комплексное развитие промышленных территорий может создать в городе порядка 500 тысяч рабочих мест.