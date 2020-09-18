РИАМО - 18 сен. С момента открытия инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ с его обучающими программами уже познакомились более 420 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Это современный образовательный проект, и, надо сказать, весьма востребованный. Аналогов ему пока нет ни в России, ни в Европе. По принципу одного окна «Техноград» объединяет много возможностей», – сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что в «Технограде» можно пройти профориентационный тест, проконсультироваться у специалиста по развитию карьеры, принять участие в тренинге, а еще повысить свою квалификацию или освоить новую профессию.

В инновационно-образовательном комплексе представлены лучшие мировые и российские образовательные практики более чем по 40 востребованным специальностям, а также профессиям будущего.

Программы для «Технограда» были созданы вместе с ведущими компаниями мегаполиса, они учитывают реальные запросы рынка труда.

В инновационно-образовательный комплексе может прийти посетитель любого возраста. Ученикам столичных школ там расскажут об интересующих их профессиях, студентам помогут научиться работать на современном оборудовании и узнать о требованиях работодателей. Взрослые с помощью специалистов комплекса могут улучшить профессиональные навыки или поменять специальность.

«В Москве создано инновационное образовательное пространство, где у любого жителя города есть возможность постоянно повышать ценность на рынке труда и иметь доступ к передовым знаниям в своей профессиональной области. В комплексе действует центр развития карьеры, который помогает людям любого возраста определить склонности к профессии», – сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Он отметил, что с 2018 года в «Техноград» обратились свыше 90 тысяч посетителей.

За два года работы в комплексе провели 100 каникулярных смен и 166 вебинаров, в них приняли участие свыше 2,5 тысячи детей. Им рассказали о популярных профессиях, также они смогли принять участие в марафонах по личностному росту, играли в настольные и подвижные игры, развивали воображение, проходили квесты и многое другое.

В 2020 году в образовательную программу «Технограда» пополнили новые разнообразные мастер-классы по звукорежиссуре, фотографии, графическому дизайну, видеоблогингу, трехмерной анимации и многому другому.