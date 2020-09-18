РИАМО - 18 сен. За минувшие сутки в столице умерли восемь человек, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию и пневмонию, за весь период в городе умерли 5033 человека с Covid-19, сообщает московский оперштаб.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», - говорится в сообщении.

В общественном транспорте и общественных местах в городе необходимо надевать маску и перчатки.

В России разработали вакцину от Covid-19. Как ранее сообщил мэр столицы Сергей Собянин, массовая вакцинация от коронавируса в Москве может начаться в декабре после получения крупных объемов вакцины.

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18 СЕНТЯБРЯ

- За прошедшие сутки в Москве скончались 8 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 5 033 человека.