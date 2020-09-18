РИАМО - 18 сен. На Подмосковье и столицу 17 сентября обрушились ливни и штормовой ветер, за сутки в Москве выпало 55% от месячной нормы осадков, а в Подмосковье – 70%, сообщается на сайте «Метеовести».

Так, на ВДНХ выпало 36 миллиметров осадков, в Подмосковье больше всего осадков выпало в Немчиновке – 46 миллиметров.

«Сегодня синоптическая ситуация в Московском регионе обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда в сопровождении дождевых туч будут поступать холодные массы воздуха с температурным фоном на 2-3 градуса ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.

В пятницу в столице будет облачно, пройдут кратковременные дожди. В Москве температура составит плюс 11-13 градусов, в Подмосковье – плюс 9-14 градусов. Атмосферное давление вырастет до 742 миллиметров ртутного столба.