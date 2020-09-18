РИАМО - 18 сен. В Московском регионе в пятницу максимальная температура воздуха составит 14 градусов, пройдут дожди, атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде пройдут дожди. Максимальная температура воздуха в Москве составит 11-13 градусов, по области - 9-14 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 70%.