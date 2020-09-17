РИАМО - 17 сен. Из-за шквалистого ветра и резкого ухудшения погодных условий в ряде округов Подмосковья зафиксированы локальные нарушения в энергоснабжении, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Ранее спасатели предупредили о штормовых порывах ветра до 26 метров в секунду, жителей призвали быть осторожными.

«Без света остались почти 2 тысячи человек из Дмитрова (восстановили электроэнергию в 21:40), Солнечногорска (восстановили электроэнергию в 21:37), Чехова, Наро-Фоминска и Мытищ (восстановили электроэнергию в 22:55)», - говорится в сообщении.

Электросетевые компании, работающие в режиме повышенной готовности с 15:00, оперативно среагировали на сложившуюся ситуацию и незамедлительно приступили к восстановительным работам. Полностью восстановить электроснабжение планируется к 01:00 18 сентября.

В настоящий момент без света остаются 148 человек в частном секторе в округе Чехов и 860 человек в Наро-Фоминском округе.