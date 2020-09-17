РИАМО - 17 сен. В поселке Газопроводск городского округа Луховицы проверили ход строительства школы на 154 ученика, объект готов на 65%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

Проверку провел первый заместитель министра стройкомплекса региона Александр Вилькомир. Он осмотрел строящееся здание на улице Центральная и оценил темпы работ.

«На объекте работы в графике. Строительная готовность более 65%. Ведутся работы по кладке наружных и внутренних стен, устройство инженерных сетей, благоустройство прилегающей территории. Ввод объекта в декабре», — сказал Вилькомир.

Новая школа сможет принять 154 учащихся. В здании будут оборудованы современные классы, просторные актовый и спортивный залы, столовая и библиотека. Общая площадь новой школы составляет свыше 5,8 тысячи квадратных метров.

На прилегающей территории разместятся игровая и спортивная зоны, места для отдыха, будет выполнено комплексное благоустройство и озеленение.

Строительство ведется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» за счет средств бюджета.