РИАМО - 17 сен. В Мособлдуме обсудили меры поддержки предприятий, занимающихся народными художественными промыслами (НХП), в регионе могут появился субсидии для них, их планируют включить в турмаршруты, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма провел круглый стол, на котором обсудил деятельность организаций народных художественных промыслов как объектов туристического показа и продвижения культурного наследия. Руководитель комитета по туризму региона Наталья Галкина отметила, что ведомство планирует обсуждать возможности информационной поддержки НХП.

«Также комитетом по туризму рассматривается возможность введения следующих дополнительных мер поддержки: субсидия на возмещение части затрат на модернизацию производственных мощностей и цифровизацию предприятий, субсидия на возмещение части затрат на стимулирующие выплаты молодым специалистам, субсидия на возмещение части затрат по наставничеству в сфере НХП», – говорится в сообщении.

Галкина добавила, что в Московской области производится 60% от промыслов всей России.

Также министерство культуры Подмосковья разрабатывает программу «Земский работник культуры», по аналогии с «Земским доктором». Заведующая Рузским филиалом ГАПОУ региона «Московский губернский колледж искусств» Галина Смирнова предложила включить в эту программу специалистов, которые устраиваются на предприятия НХП.