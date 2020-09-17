РИАМО - 17 сен. Вторые сборы по спортивному программированию Discover Baikal завершились на Байкале, победителем стала команда МФТИ из подмосковного Долгопрудного, говорится в сообщении пресс-службы центра развития ИТ-образования Московского физико-технического института.

В международном онлайн-мероприятии приняли участие порядка 170 человек из разных регионов России и пяти стран.

«Восемь тренировочных дней включали в себя решение задач в режиме олимпиады по программированию, «разбор полетов» и лекции преподавателей. Большой интерес вызвали лекции по Soft skills – надпрофессиональные навыки, напрямую не имеющие отношения к программированию, но необходимые для успешной работы в IT-сфере», – говорится в сообщении.

Последний день сборов был отдан теме искусственного интеллекта: ребята осваивали вопросы машинного обучения на онлайн-лекциях и семинарах, а затем решали практические задачи.

По результатам тренировочных сборов в дивизионе A/B лучшей стала команда Московского физико-технического института, в дивизионе рангом пониже С – Иркутский государственный университет, в дивизионе D – студенты из бурятского центра олимпиадной подготовки Enter и Иркутского национального исследовательского технического университета.

Директор МФТИ по дистанционным программам, основатель Moscow Workshops Алексей Малеев подчеркнул огромную социальную значимость таких образовательных проектов, как сборы Discover the World Programming Workshop.

«На ребят, участвующих в наших сборах, обращают внимание представители самых разных компаний, делающих ставку на IT-технологии. Мы всячески поощряем эту тенденцию. Хочется, чтобы таланты находили себе практическое применение», – отметил Малеев.

Всего за семь лет существования проекта Moscow Workshops в сборах приняли участие порядка 3,5 тысячи молодых людей из 60 стран мира.