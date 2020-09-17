РИАМО - 17 сен. В российских аптеках с понедельника, 21 сентября, может появиться в продаже первый препарат для лечения коронавирусной инфекции «Арепливир», сообщает ТАСС.

«Компания готова поставлять «Арепливир» (международное непатентованное наименование: «Фавипиравир») в аптеки с понедельника», — сообщили агентству в пресс-службе «Промомед».

«Арепливир» продемонстрировал высокую эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией — свыше 90%.

Ранее Минздрав РФ разрешил применение двух препаратов фавипиравира для лечения пациентов с Covid-19 в амбулаторных условиях. До этого данные препараты можно было использовать только в стационаре.

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17 СЕНТЯБРЯ

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- Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали возвращение к режиму самоизоляции. Он отметил, что во время основной фазы борьбы с коронавирусом во всех регионах страны заблаговременно приняли необходимые меры и мобилизировали систему здравоохранения.

- За сутки в России зарегистрировали 5762 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 177 больных. В Москве - 730.

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