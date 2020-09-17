РИАМО - 17 сен. В столице в четверг штормовой ветер повалил 27 деревьев, в результате этого повреждены десять машин, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

Пострадавших в результате непогоды в мегаполисе нет.

«В городе фиксируются небольшие локальные скопления воды, которые оперативно устраняются бригадами «Мосводостока», — говорится в сообщении.

По данным на 21:00, в некоторых районах Москвы выпало до 36 миллиметров осадков, что составляет свыше половины от месячной нормы сентября. Так, на севере города выпало 35 миллиметров дождя, на северо-востоке — 35,8, на востоке — 30,2 и на юго-востоке — 28.

Из-за грозы, ливня и шквалистого ветра городские службы работают в режиме повышенной готовности.

На круглосуточном дежурстве на данный момент находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Специалисты готовы оперативно выехать на место в случае падения деревьев, повреждения линии электропередачи и других ЧП.