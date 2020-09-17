РИАМО - 17 сен. В четверг на заседании Мособлдумы рассмотрели и приняли в трех чтениях закон Московской области о прогнозном плане приватизации областного имущества на 2021-2023 годы, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

«В перечень имущества Московской области для приватизации на 2021-2023 годы вошли девять имущественных комплексов и два нежилых помещения в городских округах Люберцы, Сергиево-Посадский, Фрязино, Ступино, Орехово-Зуевский, Талдомский, Раменский, Дмитровский, Щелково, Солнечногорск, девять объектов недвижимости на территории Москвы и Коломны и пакет акций акционерного общества», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Перечень имущества для приватизации формируется в результате инвентаризации областного имущества из состава неиспользуемых или неэффективно используемых объектов недвижимости, а также объектов, для функционирования которых необходимы внешние инвестиции.

«По предварительным расчетам, ожидаемые поступления в бюджет Подмосковья от реализации данного имущества составят более 2 миллиардов рублей», – отметила Адигамова.

Законопроектом предусмотрено акционирование двух государственных унитарных предприятий (ГУП), 100% акций которых останутся в собственности Московской области.