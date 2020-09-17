РИАМО - 17 сен. Перед судом в Подмосковье предстанут девять участников организованной группы, занимавшейся незаконной миграцией на территории Московского региона, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Москвы.

«Прокуратурой Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти участников организованной преступной группы, граждан России, Республики Таджикистан и Республики Армения, в возрасте от 27 до 53 лет, в том числе двоих сотрудников ОВД. Они обвиняются в организации незаконной миграции, совершенной организованной группой», — говорится в сообщении.

Соучастники оказывали иностранным гражданам незаконные услуги по их легализации на территории столицы и Московской области. Сообщники принимали личные документы иностранных граждан и деньги в качестве оплаты, после чего изготавливали подложные бланки миграционных карт.

С марта по июнь 2019 года участники группы организовали незаконное пребывание на территории Москвы и Подмосковья более 7,5 тысяч иностранцев.

Уголовное дело направлено в Видновский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. В отношении шести обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, двое находятся под домашним арестом, одна — под подпиской о невыезде.