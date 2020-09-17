РИАМО - 17 сен. Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выявил отношение россиян к идее погребения Владимира Ленина, свыше трети жителей страны высказались за такое решение, сообщает Федеральное агентство новостей.

В исследовании участвовали 1,6 тысячи респондентов в возрасти от 18 лет. В опросе могли принять участие жители всех регионов РФ.

«По результатам голосования, 22% населения поддержали идею оставить тело Ленина на своем прежнем месте, в Мавзолее. В 2012-2013 году данную идею поддержали лишь 16-17% граждан», — говорится в сообщении.

Мнения, что Ленин является частью истории страны и его нужно оставить в покое, чаще всего придерживаются мужчины — 29% против 16% женских голосов. Респонденты старше 45 лет также разделяют эту точку зрения.

При этом 40% респондентов считают, что тело Ленина необходимо как можно скорее предать земле. Еще 17% уверены, что вождя революции нужно захоронить, только тогда, когда уйдет поколение, которому он остается дорог.