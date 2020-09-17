РИАМО - 17 сен. На заседании фракции «Единая Россия» Мособлдумы в четверг были обозначены приоритеты в работе депутатов на ближайшие две недели, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Руководитель фракции Игорь Брынцалов рассказал, что депутаты будут продолжать встречи с жителями своих округов по наиболее острым вопросам, которые, в том числе, поступают в ЦУР и на портал «Добродел». Помимо того, он отметил, что необходимо контролировать строительство социальных объектов.

«У ряда учреждений образования, здравоохранения, которые очень ждут наши жители, сдвинулись сроки сдачи из-за весенних событий, связанных с пандемией. Нам нужно проверить, как возобновилось строительство, какие есть проблемы и помочь по мере возможностей», – отметил Брынцалов.

Также депутатам было поручено, несмотря на начало осенней сессии, не сбавлять темпы проведения приемов жителей.

«Считаю, что пора минимизировать число дистанционных приемов и переходить на проведение полноценных в своих приемных и в общественных приемных партии», – добавил руководитель фракции.