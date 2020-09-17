РИАМО - 17 сен. В условиях обильных осадков и сильного ветра парк «Мострансавто» работает в штатном режиме, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы областного перевозчика.

«Автобусы «Мострансавто» в условиях непогоды работают в штатном режиме, только транспортные средства на некоторых маршрутах в Ногинске, Одинцове и Дмитрове работают по фактическому расписанию в связи со сложной дорожной ситуацией», — сказал собеседник агентства.

По его словам, из-за падения дерева на проезжую часть в районе улицы Рабочей временно изменилась схема движения маршрутов № 23 и № 6 (МАП № 5 в городе Подольске), автобусы следовали в объезд. На данный момент движение полностью восстановлено.

Кроме того, из-за падения дерева автобусы маршрутов № 1041 и № 1022 (МАП № 5 а городе Подольске) не доезжают до конечного остановочного пункта «Ерино».

«В Лыткарине из-за падения дерева временно изменилась схема движения автобусов по маршрутам № 25 и № 348. Транспортные средства следуют без заезда на остановочный пункт «6-й микрорайон», — добавил собеседник агентства.

В Жуковском также из-за падения дерева автобусы маршрутов № 1, № 2, № 4, № 5, № 8, № 23, № 32, № 34, № 478 и № 463 следовали в объезд. Временно по маршрутам не осуществлялся заезд на остановочные пункты «ЦАГИ», «Трансагентство», «Азбука питания», «улица Февральская». На данный момент движение по всем маршрутам кроме № 463 восстановлено.

Представитель пресс-службы отметил, что в компании приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности движения. В частности, при выпуске автобусов на маршруты с водителями проводятся дополнительные инструктажи о соблюдении правил дорожного движения, скоростного режима, дистанции и бокового интервала. Кроме того, техническая служба усилила контроль за техническим состоянием подвижного состава.

«Диспетчерскими службами филиалов «Мострансавто» организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог», — заключил собеседник агентства.