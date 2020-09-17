РИАМО - 17 сен. Коронавирус может жить в организме человека вместе с другими инфекциями и вызывать осложнения, этой осенью возможно появление микст-инфекции, сообщила руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве Елена Андреева.

«С наступлением осени обычный сезонный грипп возвращается, возвращаются вирусные инфекции и ковидная инфекция никуда не ушла. <...> Может в этом году быть так называемая микст-инфекция, то есть, когда два вируса абсолютно разных попадают в организм, они могут усиливать действия друг друга и переживать это заболевание очень тяжело», - сказала Андреева в эфире телеканала «Москва 24».

Она напомнила, что любая вирусная инфекция начинается с невысокой температуры, недомогания и слабости. Поэтому выявить коронавирус по симптомам очень тяжело. Для этого необходимо проводить тесты.

Москвичам рекомендуют при любых признаках простуды вызывать врача на дом и не заниматься самолечением.

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17 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали возвращение к режиму самоизоляции. Он отметил, что во время основной фазы борьбы с коронавирусом во всех регионах страны заблаговременно приняли необходимые меры и мобилизировали систему здравоохранения.

- За сутки в России зарегистрировали 5762 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 177 больных. В Москве - 730.

- В Москве скончались девять пациентов с Covid‑19. Общее число погибших достигло 5025 человек.