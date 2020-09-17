РИАМО - 17 сен. С 06:00 до 06:40 19 сентября на 43-м километре автодороги М-7 «Волга» в поселке Обухов Богородского городского округа временно перекроют движение автотранспорта, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

Ограничение движения связано с монтажом рамной П-образной опоры.

«Объезд возможен по следующему маршруту: в сторону Москвы – поворот на Ельню, далее до Лосино-Петровского и по Новинскому шоссе выезд на 40-й километр М-7 «Волга»; в сторону области – съезд на Восточное шоссе, через Зарю по Носовихинскому шоссе, далее на Кудиновское шоссе через Аксено-Бутырки выезд на 50-м километре М-7 «Волга», – говорится в сообщении.

Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к временному неудобству, а также посоветовали водителям быть внимательными на дорогах, следить за знаками и соблюдать скоростной режим.