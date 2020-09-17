РИАМО - 17 сен. Межрайонная природоохранная прокуратура подала исковое заявление в Дмитровский городской суд, ответчиком является гражданин, владеющий земельным участком в границах памятника природы «Озера Нерское, Круглое, Долгое и их ближайшее окружение», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«Ранее в ходе совместной проверки, проведенной инспекторами эконадзора, сотрудниками прокуратуры и администрации Дмитровского округа было установлено, что часть сформированного в ООПТ участка имеет пересечение с акваторией и водоохранной зоной реки Мещерихи (Альбы). Общая площадь наложения превышает 9 тысяч квадратных метров», – уточняется в сообщении.

Данный факт является нарушением природоохранного законодательства, так как Водный кодекс РФ запрещает формирование земельных участков в водоохранных зонах. Однако владелец участка намеревался начать здесь капитальное строительство и возвел в охраняемой зоне заграждение, что также является нарушением природоохранного законодательства.

«ООПТ «Озера Нерское, Круглое, Долгое» было реорганизовано в 2016 году с присвоением статуса памятника природы. Примерно в это же время активизировались граждане, которые хотят возвести здесь базу отдыха. В 2016 году наблюдались попытки установки ограждения, за что нарушители были оштрафованы, а ограждение демонтировано по решению суда», – сказал замминистра экологии и природопользования региона Вадим Воронцов.

Весной 2017 года инспекторы остановили на данной территории незаконные земляные работы, по иску Дмитровской прокуратуры суд постановил взыскать с нарушителей сумму ущерба почвам – около 13 миллионов рублей.

В исковом заявлении, поданном в интересах Минэкологии, Роспотребнадзора и Росимущества и жителей округа, прокуратура требует изъять из незаконного владения часть земельного участка, сформированного в водоохранной зоне Мещерихи, и понудить собственника демонтировать ограждение, которое он снова возвел.