РИАМО - 17 сен. В обновленном парке Северного речного вокзала Москвы будут проводить все главные городские праздники, когда будут сняты ограничения из-за пандемии Covid-19, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы ее (территорию - ред.) расширили по набережной, соединяя природные территории соседние. <...> Там прогулочная часть значительно увеличилась. <...> Конечно, мы эту территорию будем использовать для проведения городских праздников. <...> Закончится ковид, будем обязательно это делать», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

В частности, в парке Северного речного вокзала будут отмечать День Победы, День города и другие знаковые мероприятия.

«Сам комплекс в первые же дни принял десятки тысяч москвичей. <...> (Северный речной вокзал - ред.) будет и дальше развиваться. В следующем сезоне запустим открытые бассейны на берегу Москвы-реки. <...> Это будут еще дополнительные возможности для занятия спортом и отдыха», — отметил Собянин.

Северный речной вокзал и парк рядом с ним открыли в столице 5 сентября после проведенной реконструкции и благоустройства прилегающей территории.

В рамках реставрации в парке вокзала были воссозданы и отреставрированы исторические фонтаны и скульптуры. На площади перед зданием вокзала заработал сухой светодинамический фонтан. Самому зданию вернули его первозданный вид, были сохранены оригинальные элементы и детали интерьера.