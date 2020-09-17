РИАМО - 17 сен. Примерно 500 тысяч специалистов на сегодняшний день работают в архитектуре, дизайне и других креативных направлениях в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Многие отрасли креативные, это и архитектура, дизайн, мода и так далее начали активно развиваться. <...> У Москвы эта динамика очень большая. Сегодня уже около полумиллиона человек работает в этой отрасли», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр добавил, что в настоящее время эта отрасль экономики составляет 6% от валового регионального продукта Москвы.

Как ранее сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин, в креативном секторе Москвы зарегистрированы более 110 тысяч компаний. Данная отрасль имеет внушительный потенциал для роста.