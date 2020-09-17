РИАМО - 17 сен. В столичных районах Кунцево, Фили-Давыдково и Дорогомилово с 26 сентября до 6 октября ограничат движение транспорта по нескольким улицам из-за закрытия участка Арбатско-Покровской линии метро, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

Будет закрыт участок подземки от станции «Молодежная» до станции «Парк Победы». Это нужно для строительства Большой кольцевой линии. На время закрытия на улицах города обеспечат приоритетный проезд общественного транспорта.

«Чтобы компенсационные и регулярные маршруты шли без задержек, вдоль их трасс будет введены временные выделенные полосы на следующих участках: улица Молодогвардейская от улицы Партизанской до улицы Ярцевской (в направлении области), улица Боженко перед улицей Молодогвардейской (в направлении улицы Ярцевской)», - говорится в сообщении.

Также приоритет общественного транспорта обеспечат на улице Ярцевской от улицы Молодогвардейской до съезда на Рублевское шоссе с ограничением проезда к дворовым территориям в районе домов 32, 34 строение 1 и 36 корпус 1, (в направлении улицы Крылатской) и по другим улицам.

Часть улиц будет закрыта для проезда транспорта. Например, нельзя будет проехать по съезду с улицы Ярцевской на дублер Рублевского шоссе, по улице Маршала Сергеева от улицы Ярцевской до дома 16 по улице Ярцевской, по развороту на улице Молодогвардейской в сторону улицы Ярцевской на пересечении с улицей Партизанской и так далее.

На время закрытия участка метро будет запрещена остановка-стоянка на следующих улицах: улица Молодогвардейская, улица Молдавская, Проектируемый проезд №6648, Проектируемый проезд №1009, улица Генерала Ермолова, улица Дениса Давыдова от дома 4 до улицы Генерала Ермолова, улица Андрея Карлова, улица Маршала Сергеева в районе дома 16 по улице Ярцевской, Проектируемый проезд №2185.

Также для безопасного проезда наземного городского транспорта будет снижен скоростной режим на Можайском шоссе в районе съезда с Аминьевского шоссе в направлении центра до 60 километров в час.

Проектируемый проезд №6648, Проектируемый проезд №1009 и улица Генерала Ермолова от Проектируемого проезда №1009 до улицы Дениса Давыдова станут с 26 сентября до 6 октября односторонними.

Для проезда на улицу Маршала Сергеева будет организован разворот на улице Молодогвардейской в районе дома 31 корпус 1.