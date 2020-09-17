РИАМО - 17 сен. Представители малого и среднего бизнеса смогут арендовать по льготной ставке помещение свободного назначения площадью 87,5 квадратных метра, находящееся в Пресненском районе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.

Аукцион проведут только среди субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

«Данный лот находится в инвестиционно привлекательном районе Москвы в шаговой доступности от метро «Шелепиха». Объект будет сдан в аренду на десять лет через аукцион в электронной форме. Цена первоначального предложения за год аренды составляет 415,6 тысячи рублей – или 4750 рублей за квадратный метр», – сказал руководитель департамента города по конкурентной политике Иван Щербаков.

Помещение расположено в жилом доме, его можно использовать для размещения офиса, административных и образовательных учреждений, а также различных организаций общественного назначения, за исключением гостиниц и иных мест временного проживания, бань, рюмочных и других заведений, предназначенных под реализацию алкоголя. В здании также невозможна организация производства, шумной и экологически вредной деятельности.

«С начала 2020 года на специализированных торгах по аренде городской недвижимости для субъектов МСП было реализовано 422 нежилых помещения общей площадью 46,5 тысячи квадратных метра и совокупной стоимостью свыше 393 миллионов рублей годовых арендных платежей», – отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что наибольшее число лотов (72) было арендовано на юге Москвы, а максимальный объем площади городской недвижимости (свыше 8 тысяч квадратных метров) был реализован на севере столицы.

Заявки на участие в торгах принимаются до 23 октября. Арендатор помещения будет определен в ходе аукциона в электронной форме 29 октября.