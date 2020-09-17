РИАМО - 17 сен. Мобильные пункты вакцинации против гриппа открываются на объектах бюджетного строительства в Московской области, в четверг вакцинация проводилась на площадке строительства нового корпуса «Видновской гимназии», говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства строительного комплекса.

«Прием сотрудников подрядной организации ЗАО «Мособлтрест №11» медицинскими специалистами проводился в мобильном пункте вакцинации рядом со строительным объектом», - говорится в сообщении.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе разработаны простые и быстрые способы прохождения вакцинации для всех желающих, в том числе и непосредственно на объектах производства и строительства.

Жители Подмосковья могут записаться на бесплатную прививку от гриппа в один клик с помощью сервиса «Электронная регистратура», который доступен на региональном портале госуслуг. Для предварительной записи на прием к участковому врачу достаточно указать номер полиса ОМС и дату рождения.

После ввода всех необходимых данных выдается электронный талон на посещение специалиста в поликлинике по месту жительства. Там врач проведет осмотр пациента и при отсутствии противопоказаний направит его на вакцинацию.