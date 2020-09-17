РИАМО - 17 сен. Рекордные 1,3 тысячи тонн арбузов реализовали в Московской области по итогам первой половины сентября, это в три раза больше, чем за весь август и аналогичные периоды прошлых лет, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Самый пик сезона по продаже арбузов и дынь приходится в Московской области как раз на сентябрь. С 29 августа по 14 сентября, то есть за 17 дней, было продано 1350 тонн арбузов. Эта цифра в три раза больше, чем за весь август, когда реализовали 440 тонн, и аналогичные периоды прошлых лет», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Он добавил, что всего было продано почти 1,8 тысячи тонн арбузов, что на 100 тонн больше, чем за аналогичный период 2019 года.

«На сегодняшний день работу продолжают 458 отдельно стоящих точек реализации бахчевых. Приобрести арбуз или дыню на бахчевом развале можно до 31 октября», – отметил министр.

Среди ключевых регионов поставки бахчевых культур в Подмосковье – Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области и Республика Дагестан.

Бахчевые культуры в Подмосковье можно приобрести не только на развалах, но также на сельскохозяйственных и универсальных рынках, ярмарках и в продовольственных магазинах.

Помимо традиционных бахчевых культур, выращенных в российских регионах, покупателям в торговых сетях предложат арбузы и дыни из Узбекистана, Бразилии, Марокко и Таиланда. Цена зависит от страны-импортера, разновидности, фасовки и варьируется от 20 до 148 рублей за килограмм.