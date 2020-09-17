РИАМО - 17 сен. Всемирный день мониторинга воды отметят 18 сентября в Подмосковье, праздник появился в 2003 году в США, сейчас он является поводом для информирования населения о состоянии водных объектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Для Подмосковья проблема качества воды особенно актуальна. Многие малые реки региона используются для сброса очищенных сточных вод, забора воды для хозяйственных целей. С начала этого года Московско-Окское бассейновое водное управление приняло 113 решений о предоставлении водных объектов в пользование и заключило 12 договоров водопользования. Инспекторы эконадзора проводят проверки по фактам нарушений водоохранного законодательства.

«К сожалению, такие нарушения являются одними из наиболее распространенных. Только в первом полугодии наши инспекторы провели 374 проверки соблюдения водного законодательства, возбудили 133 дела об административном правонарушении. Общая сумма наложенных штрафов превысила 12 миллионов рублей. Поэтому любая помощь жителей в деле контроля качества вод, в том числе и во Всемирный день мониторинга, для нас очень важна», - сказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

В День мониторинга воды люди берут пробы воды в реках, прудах и озерах и проверяют ее качество с помощью несложных тестов. Результаты передают участвующим сообществам по всему миру через сайт. Данные можно направить и в природоохранные ведомства. Они ведут собственный мониторинг поверхностных вод.

С каждым годом в праздновании Дня мониторинга воды принимают участие все больше людей. Сегодня это почти два миллиона человек из 146 стран мира.