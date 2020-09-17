РИАМО - 17 сен. Новый пересадочный терминал свяжет МЦД-4 со станцией «Минская» Калининско-Солнцевской линии метро, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На МЦД-4 Киевского направления железной дороги <...> создается новый терминал. Не только там реконструкция платформы, но, по сути дела, вокзал. С переходом на «Минскую» станцию метрополитена», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, первая очередь сдачи объекта запланирована на 2021 год. Вторая очередь будет сдана в 2022 году.

По данным комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, станцию Минская на МЦД-4 «Киевско-Горьковский» планируют построить в 2022 году. Новый пересадочный узел позволит жителям Подмосковья и новой Москвы, пересаживаться на метро, не доезжая до центральной части города.

Развитие МЦД в Московском регионе: какие диаметры запустят до 2025 года>>