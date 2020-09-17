РИАМО - 17 сен. Сделать прививку от гриппа прямо на рабочем месте смогут работники более 100 предприятий сферы торговли Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Сотрудники более 100 подмосковных предприятий сферы торговли, где трудятся более 200 человек, смогут сделать прививку от гриппа прямо на рабочем месте», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

По его словам, для торговых объектов с численностью более 200 человек будут организованы выездные бригады, которые смогут приехать и вакцинировать сотрудников по месту нахождения предприятия.

Для организации выездов мобильных бригад необходимо направить заявку в министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области на электронный адрес: fribusea@mosreg.ru. Чтобы привиться таким образом, работникам понадобится только паспорт или полис ОМС.