РИАМО - 17 сен. Москвичей и гостей столицы пригласили побывать в саду здоровья «Седьмое чувство», который находится в ландшафтном заказнике «Тропаревский», говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

«В эпоху развития технологий, постоянной спешки и стресса для человека жизненно важно держать связь с природой. Тишина парка поможет людям восстановить силы и отдохнуть от постоянной городской суеты», - говорится в сообщении.

Сад имеет несколько зон: для тихого отдыха и спортивной активности. Гости смогут увидеть деревянные арт-объекты и рокарий, посетить две зоны для пинг-понга, детскую и спортивную площадки.

Природная территория находится на улице Академика Анохина напротив дома №52.