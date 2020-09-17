РИАМО - 17 сен. Спортивный клуб на северо-востоке Москвы планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы комитета государственного строительного надзора города Москвы.

Спорткомплекс построили на проезде Шокальского на территории района Южное Медведково за счет инвестора.

«В настоящее время ведется проверка по извещению об окончании строительно-монтажных работ. После устранения выявленных замечаний объект введут в эксплуатацию», – сказал председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Олег Антосенко.

Здание спортивного центра вмещает до 80 человек. Его приспособят для людей с ограниченными физическими возможностями.

На четырех надземных этажах разместятся залы для индивидуальной силовой подготовки с раздевалками, душевыми и санузлами, зал общего фитнеса, зал сайкла, магазин спорттоваров и спортивного питания, зона отдыха и барная зона.

На подземном этаже будут располагаться биллиардная, тренерские, раздевалки для персонала, технические и инженерные помещения.

На прилегающей территории создадут парковку на 10 машино-мест.