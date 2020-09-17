РИАМО - 17 сен. Запуск движения на маршруте Московских центральных диаметров из Зеленограда в Раменское запланирован на 2022 год, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Надеюсь, что в 2022 году мы запустим МЦД-3», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр добавил, что основные работы будущего МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» выполнены в рамках создания магистральных путей.

Движение по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово — Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино — Подольск) — 80 километров.

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