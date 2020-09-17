РИАМО - 17 сен. В столице состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски знаменитому кинорежиссеру Станиславу Говорухину, монумент установили на здании Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова, выпускником которого был режиссер, сообщается на официальном сайте Мосгордумы.

Участники церемонии посетили названную в честь Станислава Говорухина набережную реки Яузы.

«Станислав Сергеевич Говорухин был замечательным человеком, талантливым режиссером, актером, художником, сценаристом. Давайте будем помнить его, любить, и он будет вечно с нами. Он был патриотом нашей России, настоящим гражданином, и имя его должно жить. А мы должны передать его наследие, его дела тем, кто придет нам на смену», — отметил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников признался, что считает честью свое присутствие на этом мероприятии.

«Для меня большая честь присутствовать <...> здесь, у стен легендарного ВГИКа, где сегодня мы открываем мемориальную доску Станиславу Говорухину — прославленному выпускнику института кинематографии», — отметил Шапошников.

Он добавил, что Говорухин — выдающийся кинорежиссер, талантливый актер и сценарист, яркий общественный и политический деятель, а также истинный патриот России.

Вдова режиссера Галина Говорухина отметила, что открытие мемориальной доски — это дань уважения памяти ее мужа.

«Благодарю нашего президента Владимира Владимировича Путина за то, что он отнесся к вопросу увековечения имени Станислава Сергеевича с такой любовью. Низкий поклон за это от друзей, близких и всех, кому дорог и ценен Говорухин», — отметила вдова.

Кинорежиссер и депутат Госдумы Станислав Говорухин умер на 83-м году жизни 14 июня 2018 года. За свою карьеру Говорухин снялся в качестве актера почти в 30 фильмах. Режиссер также работал в кино в качестве сценариста и продюсера. Среди художественных фильмов, поставленных им, известны «Десять негритят», «Благословите женщину», «Артистка», «Россия, которую мы потеряли», «Конец прекрасной эпохи».