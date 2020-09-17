РИАМО - 17 сен. Депутатам Московской областной думы вручили награды президента РФ и губернатора Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы думы.

Награды вручил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов в рамках 124-го заседания Мосгордумы.

«Желаю дальнейших успехов в работе на благо жителей Московской области», - сказал Брынцалов.

За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени наградили заместителя председателя Мособлдумы Константина Черемисова.

Также заместителю председателя комитета по вопросам образования, культуры и туризма Алексею Мазурову объявлена благодарность председателя Совета Федерации «За заслуги в социально-экономическом развитии Московской области и активную законотворческую деятельность».

За большой вклад в развитие законодательства Московской области, заслуги в деле государственного строительства и достигнутые высокие результаты в профессиональной деятельности члена думского комитета по делам молодежи и спорта Вячеслава Фомичева наградили знаком преподобного Сергия Радонежского.

За особые выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии Московской области и большой вклад в укрепление российской государственности знаком Московской областной думы «За верность Подмосковью» награждена первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина.