РИАМО - 17 сен. Массовая вакцинация от коронавируса в столице может начаться в декабре после получения крупных объемов вакцины от этой инфекции, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы видим динамику подготовки к массовому производству вакцины. <...> Я надеюсь, что это произойдет где-то в конце ноября - в декабре, (когда - ред.) мы получим уже приличные объемы российской вакцины, и тогда начнется массовая вакцинация», - рассказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр добавил, что сделал себе прививку от коронавируса еще на этапе разработки вакцины и сейчас чувствует себя хорошо.

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции в начале августа текущего года.

Препарат, получивший название «Спутник V», создали сотрудники Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций.

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17 СЕНТЯБРЯ

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