РИАМО - 17 сен. Более 4,2 тысячи участников из 37 регионов России зарегистрировались на III всероссийский форум «Живу спортом», который проходит в «Гостином дворе» в столице, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках основной сессии «Грани спорта» спортивные менеджеры, функционеры, представители отраслевых государственных ведомств обсудили вопросы интеграции принципов здорового образа жизни в повседневный ритм современного общества.

«Форум «Живу спортом» за три года вырос в федеральную площадку. Сегодня обсуждали различные темы: спорт в эпоху пандемии, цифровизация и человеческий капитал в спорте, тренды и другое. Уверен, что после проведения форума появятся различные идеи и проекты, которые будут продвигаться в субъектах России», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Советник министра обороны России Андрей Ильницкий сообщил, что ведомство заинтересовано в системе обеспечения высокой общей физической готовности молодежи. Он подчеркнул, что на форуме сделан акцент на том, чтобы спорт стал модным и популярным с детства.

«Я как руководитель спортивной школы в пандемию столкнулась со многими сложностями, поэтому опыт коллег на форуме «Живу спортом» интересен для всех участников мероприятия. Люди рассказывают, как они прорывались вперед, находили новые пути решения не только для того, чтобы не остановиться, но и продвинуться вперед», - отметила трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева.

Руководитель департамента цифровых технологий РФС Дмитрий Федоров уточнил, что после выхода из карантина форум «Живу спортом» стал одной из крупнейших площадок для обсуждения выхода спорта из пандемии.