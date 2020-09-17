РИАМО - 17 сен. В Подмосковье до конца четверга ожидаются штормовые порывы ветра до 26 метров в секунду, жителей призвали быть осторожными, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» местами по Московской области сохранятся гроза, сильный дождь, ливни, град, при грозе ожидается усиление ветра, порывы 21-26 метров в секунду до конца суток 17 сентября», — говорится в сообщении.

При порывистом ветре рекомендуется убрать вещи с балконов и со двора, обрезать сухие деревья. Машину стоит поставить в гараж либо припарковать вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей нужно обходить. Кроме того, следует избегать деревьев, мостов, эстакад, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов, трубопроводов.