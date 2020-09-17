РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 сен. Открытая тренировка по боксу прошла в подмосковных Котельниках, ее провел участник реалити-шоу «Бой в большом городе», говорится в сообщении пресс-службы РОО «РосМолСпорт МО».

16 сентября в 17:00 на базе МСОАУ «Спорткомплекс Котельники» прошла открытая тренировка по боксу, которую провел действующий профессиональный боксер, участник реалити-шоу «Бой в большом городе», чемпион Азии по версии «WBA», чемпион России по версии «ПРО БОКС» Эдгар Гукасян.

«Старт спортивному мероприятию дал депутат Мособлдумы Владимир Жук вместе с коллегой из депутатского корпуса Котельников Михаилом Набокиным. Тренировка, как и положено, началась с разминки, где были проработаны все группы мышц, чтобы избежать травмирования в процессе работы в спаррингах. Затем почетный лидер «РосМолСпорт МО» дал ребятам упражнения, развивающие реакцию и ударную технику. После чего начались непосредственно сами спарринги, в рамках которых ребята отработали основные боксерские удары - джеб, свинг, апперкот, хук, кросс и уходы», - говорится в сообщении.

Завершилось мероприятие общим фотографированием всех присутствующих. Спортивное мероприятие организовано администрацией городского округа Котельники и РОО «РосМолСпорт Московской области» при поддержке депутата Мособлдумы Владимира Жука.