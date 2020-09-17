РИАМО - 17 сен. В подмосковном Волоколамске завершилась вторая смена первой серии полуфиналов всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы конкурса.

Торжественная церемония закрытия второй смены полуфиналов конкурса состоялась на площадке детского оздоровительного лагеря «Имени 28 Героев Панфиловцев».

«Всего во второй смене первой серии полуфиналов конкурса «Большая перемена» приняли участие более 700 школьников из трех вызовов конкурса – «Расскажи о главном!», «Делай добро!» и «Помни!». Так, в Московской области участие приняли 248 конкурсантов», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что первая серия полуфиналов конкурса продлится до 23 сентября. Всего состоится 18 полуфиналов.