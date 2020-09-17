РИАМО - 17 сен. В Волоколамске в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» продолжается ремонт автомобильной дороги во 2-м Шаховском проезде, которая ведет к новой школе на 825 мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Учебное учреждение расположено на территории нового жилого комплекса «Благодар».

«Автомобильная дорога протяженностью более 2,5 километра, ее интенсивность до проведения ремонтных работ составляла менее 1 тысячи автомобилей в сутки. После завершения ремонта ожидается, что интенсивность движения возрастет», - говорится в сообщении.

В настоящее время на участке выполняется устройство основания из щебня на парковке к прилегающей дороге, планируется начать работы по устройству покрытия. Полностью завершить работу запланировано к октябрю.