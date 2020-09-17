РИАМО - 17 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предупредил жителей Подмосковья о дождях в регионе в ближайшие два дня и поручил экстренным службам и главам муниципалитетов перейти в режим повышенной готовности.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Подмосковье из-за ливней, грозы, града, усиления порывов ветра до 21-26 метров в секунду.

«Ближайшие два дня по всей области будут дожди. Прошу глав и экстренные службы перейти в режим повышенной готовности. Нам нужно быть готовыми справиться с любыми последствиями», — написал Воробьев в Instagram.

Он также призвал жителей Подмосковья по возможности во время дождя оставаться дома.

В Подмосковье сильный ветер повалил 19 деревьев. Были повреждены семь автомобилей и одна автобусная остановка, пострадали три человека.

Из-за сильного дождя в Подмосковье 927 бригад коммунальных служб (более 10 тысяч специалистов) переведены в режим повышенной готовности.

В случае аварийной ситуации из-за погодных условий жителям необходимо обратиться в муниципальную единую диспетчерскую службу.