РИАМО - 17 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев предупредил жителей Подмосковья о дождях в регионе в ближайшие два дня и поручил экстренным службам и главам муниципалитетов перейти в режим повышенной готовности.
Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Подмосковье из-за ливней, грозы, града, усиления порывов ветра до 21-26 метров в секунду.
Он также призвал жителей Подмосковья по возможности во время дождя оставаться дома.
В Подмосковье сильный ветер повалил 19 деревьев. Были повреждены семь автомобилей и одна автобусная остановка, пострадали три человека.
Из-за сильного дождя в Подмосковье 927 бригад коммунальных служб (более 10 тысяч специалистов) переведены в режим повышенной готовности.
В случае аварийной ситуации из-за погодных условий жителям необходимо обратиться в муниципальную единую диспетчерскую службу.
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