РИАМО - 17 сен. Танцевальный праздник для детей и взрослых DANCE BOOM! пройдет в Истринском городском парке 19 сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.
«Гостей праздника ждут выступления коллективов города «Шаг вперед», «Кассиопея», D.Dance house, Drive dance, – уточняется в сообщении.
Во время мероприятия пройдут танцевальные мастер-классы, розыгрыши призов, игры и конкурсы.
Праздник начнется 19 сентября в 14:00 на сцене около самолета в городском парке Истры.
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