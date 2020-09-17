РИАМО - 17 сен. Танцевальный праздник для детей и взрослых DANCE BOOM! пройдет в Истринском городском парке 19 сентября, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Гостей праздника ждут выступления коллективов города «Шаг вперед», «Кассиопея», D.Dance house, Drive dance, – уточняется в сообщении.

Во время мероприятия пройдут танцевальные мастер-классы, розыгрыши призов, игры и конкурсы.

Праздник начнется 19 сентября в 14:00 на сцене около самолета в городском парке Истры.