РИАМО – 17 сен. Московская область расположилась на четвертом месте в медиарейтинге «Медиалогии» среди российских регионов в контексте цифровизации за июнь-август 2020 года, сообщает ТАСС.

В топ-5 также вошли Москва (первое место), Санкт-Петербург (второе место), Республика Татарстан (третье место) и Краснодарский край (пятое место).

«СМИ сообщали, что Москва вошла в топ-20 городов Европы, наиболее перспективных для инвестиций в технологии, инновации и стартапы, столица заняла 18-ю строчку из 76 позиций рейтинга Tech Cities of the Future», - говорится в сообщении.

Также сообщалось, что на Московском нефтеперерабатывающем заводе открыли новый современный комплекс переработки нефти. За счет российских технологий планируют создать по-настоящему современный промышленный объект с высоким уровнем автоматизации, насыщенный цифровыми технологиями и решениями.