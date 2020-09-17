РИАМО - 17 сен. В четверг Московский зоопарк временно закрыли для посетителей из-за ливней и штормового ветра, сообщается на странице зоосада в Instagram.

«Московский зоопарк временно закрыт в связи с экстренным предупреждением МЧС о неблагоприятных метеорологических условиях», — говорится в сообщении.

Горожан призвали соблюдать правила личной безопасности и не отпускать на улицу детей одних.

Мегаполис накрыл сильнейший дождь, порывы ветра усиливаются до 25 метров в секунду.

Ранее МЧС предупредило жителей столицы и Подмосковья о штормовых порывах ветра, грозе и ливне до конца дня. Граждан призвали не укрываться рядом с деревьями и шаткими конструкциями и не парковать там авто.