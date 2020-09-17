РИАМО - 17 сен. В адрес Главгосстройнадзора Московской области поступило извещение об окончании строительства четырехсекционного жилого дома с переменной этажностью в городском округе Дубна, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторский состав ведомства завершил проверку объекта, по результатам которой были выявлены замечания, на данный момент застройщик приступил к их устранению. Согласно проекту общая площадь дома свыше 20 тысяч квадратных метров. В нем предусмотрено 263 квартиры.

«Строительство этого дома в Дубне велось в графике. Если застройщик исправит все выявленные замечания, в Главгосстройнадзоре будет приниматься решение о выдаче дому заключения о соответствии», - сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Следить за строительством объектов можно с помощью мобильного сервиса «Подмосковные стройки».