РИАМО - 17 сен. По подозрению в покушении на мошенничество в столице задержан следователь и двое его соучастников, СК возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в особо крупном размере», сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

«По данным следствия, 16 сентября 2020 года следователь и соучастники получили от лица, действующего под контролем сотрудников правоохранительных органов, денежные средства. Фигуранты ввели в заблуждение лицо, привлеченное к уголовной ответственности, пообещав последнему повлиять на ход расследуемого в отношении него уголовного дела, однако реальными полномочиями не обладали», - говорится в сообщении.

Соучастников задержали в рамках взаимодействия ГСУ СК России по Москве и УФСБ по городу Москве и Московской области. Следствие намеренно ходатайствовать перед судом о заключении фигурантов под стражу.

Также в отношении непосредственного руководства межрайонного следственного отдела ГСУ СК России по городу Москве назначены служебные проверки, по результатам которых будут приняты самые жесткие меры дисциплинарного характера.