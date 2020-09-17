РИАМО - 17 сен. Этой осенью, чтобы снизить заболеваемость среди горожан, система отопления столицы заработает раньше положенного срока, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«У нас стандартная процедура - если несколько дней подряд среднесуточная температура плюс 8 градусов и меньше. Но мы не будем дожидаться уже этого стандартного температурного режима. Будем включаться раньше, для того, чтобы как раз меньше москвичей замерзали. Чтобы было самочувствие лучше, чтобы не болели простудными заболеваниями», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр добавил, что отопление в Москве включат сразу же, как только зафиксируют серьезное похолодание.

Москва подготовилась к очередному отопительному сезону. Из-за пандемии коронавируса подготовка стартовала только в июле, однако коммунальщики смогли выполнить все плановые работы вовремя, то есть к 1 сентября.