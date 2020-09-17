РИАМО - 17 сен. На сегодняшний день почти все классы в столичных школах учатся в обычном режиме, образовательная система города работает стабильно, сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня 99% классов Москвы продолжают работать нормально, в обычном режиме», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, если у кого-то из детей выявляют коронавирус, то весь класс переводят на дистанционное обучение.

«Слава богу, образовательная система Москвы работает стабильно», - добавил мэр.

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17 СЕНТЯБРЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали возвращение к режиму самоизоляции. Он отметил, что во время основной фазы борьбы с коронавирусом во всех регионах страны заблаговременно приняли необходимые меры и мобилизировали систему здравоохранения.

- За сутки в России зарегистрировали 5762 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 177 больных. В Москве - 730.

- В Москве скончались девять пациентов с Covid‑19. Общее число погибших достигло 5025 человек.