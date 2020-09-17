РИАМО - 17 сен. Москвичам старшего поколения стоит поберечь себя от внешних контактов в ближайшие несколько месяцев до старта масштабной вакцинации от Covid-19, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

«Нашим уважаемым москвичам старшего поколения (рекомендую - ред.) как можно больше оградить (себя - ред.) от внешних контактов. Беречь себя эти несколько месяцев, пока не вошла в строй масштабная вакцинация от Covid-19», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Мэр также посоветовал горожанам беречь пожилых членов семьи от внешних контактов, чтобы избежать риска заражения коронавирусом.

В Москве за минувшие сутки выявили 730 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев инфицирования в городе достигло 274 003.

Ранее Собянин сообщил, что в столице стали выявлять больше случаев коронавируса из-за роста числа тестов.